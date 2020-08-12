شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": لم نتلق أى شكوى حتى الآن من الأعضاء خلال تغطية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن غرفة عمليات النقابة لم تتلقى أى شكوى حتى الآن من قبل الصحفيين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الأمور تسير بانتظام وأن غرفة عمليات النقابة فى حالة انعقاد مستمر لحين إعلان النتيجة .

وأضاف حسين الزناتى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أرقام الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة هى :

( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)

ومن الجهاز الإدارى بالنقابة

(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسى واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى 124 دولة، يوم الإثنين فى تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتى جرت يومى 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردى فى 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بنى سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسى مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادى الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالى 100 مرشحا والمخصص لها فى نفس الوقت 100 مقعد.