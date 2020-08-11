الرجاء “يتجاوز” الحسنية و”يستعيد” صدارة البطولة الاحترافية

نجح فريق الرجاء الرياضي في استعادة صدارة الترتيب المؤقت للبطولة الاحترافية، بعد نجاحه في العودة بفوز مهم من قلب ملعب أدار أمام حسنية أكادير بثنائية نظيفة لحساب منافسات البطولة الاحترافية.

وحقق الرجاء الأهم بالظفر بالنقاط الكاملة للمواجهة بفضل هدفي سفيان رحيمي في الدقيقة 3 وحميد أحداد في الدقيقة 49 ليتربع من جديد على عرش الصدارة المؤقتة للبطولة الاحترافية.

ويحتل الرجاء المركز الأول بما مجموعه 42 متبوعا بغريمه التقليدي الوداد بـ 40 نقطة، في وقت تجمد فيه رصيد غزالة سوس في النقطة 21 جمعها من أصل 5 انتصارات و6 تعادلات في وقت مني فيه بالهزيمة في 10 مباريات.

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