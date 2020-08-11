قطاف الرؤوس الكبيرة بالجزائر.. القضاء العسكري يوجه اتهامات بالخيانة العظمى لقائد الدرك وسكرتير قايد صالح

أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بإيداع المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، السكرتير الخاص لرئيس الأركان الراحل قايد صالح، وكذا الرائد درويش هشام الحبس المؤقت، وأصدر أمر بالقبض ضد العميد المتقاعد وقائد الدرك الوطني الأسبق غالي بلقصير.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية) في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي .

وأضاف البيان “وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي”.

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وكانت الجزائر قد تسلمت المتهم بونويرة قرميط من تركيا في 30 يوليوز الماضي

كما ينتظر أن يصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرارات هامة يتم الاعلان عنها في بالتلفزيون العمومي.

وذكر التلفزيون العمومي بأن القرارات تخص خيانة الأمانة والتلاعبات في إنجاز مشاريع خاصة بمناطق الظل عقب تحقيقات ميدانية عديدة.