الحالات الحرجة بكورونا تصل مستويات غير مسبوقة..132 منها 57 تحت التنفس الإصطناعي والبيضاء أكثر تضررا

ارتفع عدد مرضى كوفيد 19 في المغرب من هم في حالة حرجة إلى مستويات غير مسبوقة، وفق ما أكدته وزارة الصحة، وذلك مع اقتراب عدد الحالات النشطة من 10 آلاف حالة.

وأكد معاذ المرابط، خلال الندوة الصحافية اليومية لوزارة الصحة، أن عدد حالات النشطة المصابة بالفيروس قد بلغ إلى حدود مساء اليوم 9277 حالة منها من تتلقى العلاج بالمنزل، وذلك بمعدل يصل 27 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويتركز أغلب حالات الإصابة النشطة بالفيروس في جهة الدار البيضاء سطات والتي تضم وحدها 2872 حالة، فيما تعتبر جهة كلميم واد نون الأقل، حيث لا توجد بها إلا 14 حالة نشطة.

أما الحالات الخطيرة فقد بلغ عددها في المملكة 132 حرجة بينها 57 حالة تحت التنفس الإصطناعي بنوعيه الإختراقي وغير الإختراقي، يوجد العدد الأكبر منها بالدار البيضاء سطات وفيها 38 حالة بينها 36 حالة تحت التنفس الإصطناعي.

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كما توجد بمراكش آسفي 34 حالة خطيرة اثنتنان منها تحت التنفس الإصطناعي، وفي طنجة 31 حالة منها 5 تحت التنفس الإصطناعي، فيما توجد بكل من الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس 13 حالة حرجة 7 منها تحت التنفس، كما توجد حالة حرجة بكل من جهات درعة تافيلات، سوس ماسة، والشرق.