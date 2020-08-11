شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. متظاهرون يقتحمون وزارات في بيروت ويحرقون صور الرئيس «عون» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم متظاهرون لبنانيون غاضبون على اقتحام عدة وزارات في بيروت، كما أحرقوا صورا للرئيس اللبناني ميشال عون، تعبيرا عن غضبهم من كارثة انفجار مرفأ بيروت.

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وانفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وقد أسفر عن مقتل 163 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح.