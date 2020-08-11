شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 168 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الثلاثاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 174 حالة إصابة و26 حالة وفاة أول أمس.
وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و 5059 حالة وفاة".
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