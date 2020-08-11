شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة سوداء.. «بايدن» يختار «هاريس» لمنصب النائب والان نبدء بالتفاصيل

أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الثلاثاء، اختيار السناتور كامالا هاريس لتخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس.

وبذلك تصبح هاريس (55 عاما) أول امرأة سوداء تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة، فيما يمنح بايدن شريكا في وضع جيد يتيح له مواصلة الهجوم على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

Advertisements

وقال بايدن على تويتر: "يشرفني كثيرا أن أعلن اختيار كامالا هاريس" لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس.

وفي ظل اضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ شهور، بسبب الظلم العنصري ووحشية الشرطة ضد الأمريكيين السود، واجه بايدن ضغوطا متنامية لاختيار امرأة غير بيضاء لخوض الانتخابات نائبة له. وهي أيضا أول أمريكية آسيوية تخوض الانتخابات على منصب رئاسي.

كانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح بانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن محاولتها وتؤيد بايدن.