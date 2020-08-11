شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الجسر المعلق وسط بغداد مساء اليوم من دون خسائر تذكر. وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب بأن "المعلومات الأولية تشير إلى انطلاق الصاروخ من معسكر الرشيد بجنوب شرقي بغداد, فيما عثرت القوات الأمنية على صاروخ ثان معد للإطلاق في المكان ذاته، تم التعامل معه أصوليا".

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