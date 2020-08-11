اشاد العديد من المسافرين العراقيين، الثلاثاء، بالخدمات التي يقدمها مدير مكتب الخطوط الجوية بالقاهرة. وقال احد المسافرين في القاهرة ويدعى احمد الجبوري لـ الخليج 365، ان "اجراء وزير النقل بتغيير مدير مكتب الخطوط الجوية في القاهرة هو اجراء صائب وفي محله"، مبينا ان "المدير الجديد رائد عبد الصاحب قدم الكثير من الخدمات والتسهيلات للعراقيين المسافرين الى مصر رغم انتشار جائحة كورونا ". واضاف الجبوري ان "عبد الصاحب اتخذ قرارات صائبة خدمت الكثير من المسافرين". فيما ذكر طارق ابراهيم وهو احد التجار العراقيين في مصر "نشكر وزير النقل على جلب الشخص المناسب بالمكان المناسب"، لافتا الى ان "مثل هذه الاجراءات الايجابية تمنحنا الامل بان الحكومة الحالية تسعى الى للتقدم الى الامام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يشيدون بالخدمات التي يقدمها مدير مكتب الخطوط الجوية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.