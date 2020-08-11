مواطنون يشيدون بالخدمات التي يقدمها مدير مكتب الخطوط الجوية بالقاهرة

اشاد العديد من المسافرين العراقيين، الثلاثاء، بالخدمات التي يقدمها مدير مكتب الخطوط الجوية بالقاهرة.
واضاف الجبوري ان "عبد الصاحب اتخذ قرارات صائبة خدمت الكثير من المسافرين".
فيما ذكر طارق ابراهيم وهو احد التجار العراقيين في مصر "نشكر وزير النقل على جلب الشخص المناسب بالمكان المناسب"، لافتا الى ان "مثل هذه الاجراءات الايجابية تمنحنا الامل بان الحكومة الحالية تسعى الى للتقدم الى الامام".
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