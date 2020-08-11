وتبين بعد أيام أن زوجة عساف هي فتاة فلسطينية من القدس، تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية، وفقا لمصادر عربية.
وذكرت المصادر أن ريم في العشرين من عمرها، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل زواج الفنان الفلسطيني الشهير بالكامل حتى الآن، على الرغم أنه تردد أن هناك قصة حب جمعت كل من ريم وعساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي في الإمارات، وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية
واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عساف كان قد فسخ خطوبته من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي قبل 4 أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف يدخل القفص الذهبي.. وهوية العروس تشغل جماهيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.