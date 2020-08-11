شاختار واشبيلية يكملان اضلاع المربع الذهبي بالدوري الاوروبي

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم شاختار بهدفين سجّلهما جونيور مواريس وتايسون في الدقيقتين 2 و22 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، تمكن ألان باتريك من إحراز الهدف الثالث لـ شاختار في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، ثم في الدقيقة 88 سجّل دودو الهدف الرابع، وفي الدقيقة 90+2 أحرز ريكي فان هدف حفظ ماء الوجه لـ بازل.



وبهذا الانتصار يتأهل شاختار لدور نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيلاقي إنتر ميلان الإيطالي.

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وفي مواجهة اخرى من ذات الدور، تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على وولفرهامبتون الإنجليزي، مساء اليوم.

وجاء هدف إشبيلية في الدقيقة 88 عن طريق لوكاس أوكامبوس.

وأهدر وولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة 13 سددها راؤول خيمينيز.

يُذكر أن إشبيلية سيواجه مانشستر يونايتد في نصف النهائي، يوم الاثنين القادم.