شاختار واشبيلية يكملان اضلاع المربع الذهبي بالدوري الاوروبي

2020-08-11 | 22:49
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فاز فريق شاختار دونتسيك الأوكراني بأربعة أهداف مقابل هدف على بازل السويسري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وفي الشوط الثاني، تمكن ألان باتريك من إحراز الهدف الثالث لـ شاختار في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، ثم في الدقيقة 88 سجّل دودو الهدف الرابع، وفي الدقيقة 90+2 أحرز ريكي فان هدف حفظ ماء الوجه لـ بازل.
وبهذا الانتصار يتأهل شاختار لدور نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيلاقي إنتر ميلان الإيطالي.
وفي مواجهة اخرى من ذات الدور، تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على وولفرهامبتون الإنجليزي، مساء اليوم.
وجاء هدف إشبيلية في الدقيقة 88 عن طريق لوكاس أوكامبوس.
وأهدر وولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة 13 سددها راؤول خيمينيز.
يُذكر أن إشبيلية سيواجه مانشستر يونايتد في نصف النهائي، يوم الاثنين القادم.
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