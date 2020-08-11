تقرير طبي يفجر مفاجأة بشأن وفاة 'اليوتيوبر' مصطفى حفناوي

وذكر التقرير أن حفناوي حضر إلى المستشفى عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة بالبطن وتم حجزه، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار "الترامادول"، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.



وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه، حيث انتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ياسر عبد الله، أنه "لم يحدث من قبل أن أصيب متعاط لمخدر الترامادول بجلطة في المخ، لكن تناول الترامادول بجرعات كبيرة مثل شريط أو شريطين يسبب الصرع".



وأضاف "لكن ذلك لا ينفي كون وجود آثار جانبية ولكنها ليست كلها مثبته في كتب الطب أو في الحالات الواردة، نظرا لأن تأثير المخدرات يختلف من جسم لآخر وعلى حسب الحالة الصحية له والتاريخ المرضي".

وأوضح أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أن الترامادول يسبب تدميرا في خلايا المخ وتلف في الأعصاب نفسها وفقدان السيطرة على التصرفات بالإضافة إلى عدم التركيز، وقد ينتج عن الترامادول تتثبيط الجهاز العصبي المركزي ما قد يودي بحياة الشخص ولكن غير مثبت من قبل أن الترامادول يسبب جلطات في المخ.

Advertisements

وللشاب المصري الراحل، الذي درس في جامعة حلون، قناة في موقع "يوتيوب" يشترك فيها نحو 132 ألف شخص.

وكان حفناوي أطلق قناته في أكتوبر عام 2017. ورغم أنه نشر على هذه القناة 15 مقطع فيديو فقط، فإنها تمكنت من حصد مئات آلاف المشاهدات.

ويعود آخر فيديو نشره على قناته إلى العام الماضي 2019. وكان الراحل يسجل مواقف عفوية وأخرى كوميدية، كما أدى بعض الأغاني.