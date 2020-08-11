داخلية كردستان تعلق على القصف التركي

علقت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، على القصف التركي الذي استهدف عجلة تابعة لحرس الحدود في الاقليم، فيما شددت على ضرورة أن يبعد حزب العمال الكردستاني وتركيا خلافهما خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "في الساعة 2:45 بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11/8/2020، وفي منطقة برادوست تحديداً، وبينما كانت قوات حرس الحدود التابعة للجيش العراقي منشغلة بملء الفراغات في المناطق الحدودية لإبعاد توترات وتهديدات الحرب عن المنطقة وسكانها، تم استهداف إحدى العجلات التي تقل قوات حرس الحدود من قبل طائرة تابعة للجيش التركي مما أدى، ومع بالغ الأسف، إلى استشهاد ضابطين هما (العميد محمد رشيد سليمان آمر اللواء الثاني لحرس الحدود) و(العقيد زبير حالي تاج الدين آمر الفوج الثالث للواء الثاني لقوات حرس الحدود)، كما أُصيب (العقيد حسام الدين عبد الرحمن حسن) بجروح".

واضافت انه "بعد هذا الحادث المؤلم، نشدد على ضرورة أن يبعد حزب العمال الكوردستاني وتركيا خلافهما خارج أراضي إقليم كردستان والعراق، وأن لا يدفع مواطنونا ثمن هذه الصراعات"، مؤكدة "لمواطنينا بأن حكومة إقليم كردستان، مثلما عهدتموها، ستبذل قصارى جهدها للنأي بإقليم كردستان عن هذا الصراع".