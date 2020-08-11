الموساد يوعز للنظام القطري بتحويل أموال لحماس

أوعز جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" للنظام القطري بدفع الأموال لحركة "حماس" لوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وقالت محطة الأخبار الإسرائيلية (كان)، مساء الثلاثاء، إن رئيس "الموساد" يوسي كوهين أجرى محادثات، خلال اليومين الماضيين، مع مسؤولين كبار في النظام القطري.

وأضافت: "المحادثات بين رئيس الموساد والمسؤولين القطريين الكبار جاءت بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة".

وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن "للموساد صلة بتحويل أموال قطرية إلى حماس في قطاع غزة الأمر الذي من شأنه إحلال الهدوء".

وقالت: "تريد إسرائيل التأكد من مواصلة قطر نقل الأموال خلال الأشهر القادمة وما بعد شهر أغسطس/آب الحالي".

وكشف النقاب، قبل يومين، عن سفر طائرة خاصة من مطار بن غوريون الدولي، قرب تل ابيب، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وليس من الواضح إذا ما كانت الطائرة أقلت كوهين أو أنها جلبت أموالا من النظام القطري أو كلاهما.

وكان رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين زار العاصمة القطرية قبل أكثر من شهرين للاتفاق على آلية نقل الأموال.





ومنذ ذلك الحين جرى نقل عشرات ملايين الدولارات من النظام القطري إلى حركة "حماس" عبر مطار بن غوريون.

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وكانت الطائرة السرية قامت في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي برحلات إلى العاصمة القطرية.

وكان مسؤول فلسطيني كبير قال لـ"الخليج 365" إن المحادثات التي تجرى بين إسرائيل ونظام الحمدين و"حماس" تتم بدون علم القيادة الفلسطينية.

ويتواجد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وعدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان اتهم نتنياهو في أكثر من مناسبة بشراء الهدوء في قطاع غزة بأموال قطرية لتحقيق مصالحه السياسية.





وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة على المناطق الزراعية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية إنه تم إطلاق عشرات البالونات الحارقة ما أدى إلى إحراق المئات من الدونمات الزراعية.

وفسرت محطات التلفزة إطلاق البالونات الحارقة على أنه رسالة احتجاج من "حماس" على تأخر وصول الأموال القطرية.

وأشارت محطة التلفزة الإسرائيلية (كان) إلى أن إسرائيل وجهت رسالة إلى "حماس" بأن عليها وقف إطلاق البالونات الحارقة وإلا فإن إسرائيل سترد بعنف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، "إذا لم تتوقف حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، فسنرد بقوة".