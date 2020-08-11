تركيا تخطف مدرسين وتُلصق بهما تهم الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع سويدي أن الاستخبارات التركية اختطفت مدرسين أتراكا من مولدوفا، ثم أدانتهم بتهم جنائية وهمية ترتبط بالإرهاب. وقال موقع "نورديك مونيتور" إن المعلمين الذين تم ترحيلهم قسراً إلى تركيا في عملية مشتركة بين وكالات الاستخبارات المولدوفية والتركية في سبتمبر/أيلول 2018، اتهمهم المدعي العام التركي بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية". وثائق: أردوغان أحبط تحقيقات بشأن فيلق القدس تورط فيها مسؤولون كبار سرقة في وضح النهار.. ألاعيب أردوغان بشرق المتوسط وأظهرت وثيقة قضائية، حصل عليها الموقع المعني بالشأن التركي، أن مكتب المدعي العام في أنقرة آدم أكنجه أطلق تحقيقا منفصلا مع 14 تركيا، من بينهم مدرسون يعملون في مدارس "أوريزونت"، التي يقال إنها ترتبط بحركة "حزمت" (الخدمة) التابعة لغولن في مولدوفا.

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