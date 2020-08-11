سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد بلا إصابات.. وإبطال آخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمن العراقي، الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الجسر المعلق بالعاصمة بغداد.

وقالت السلطات الأمنية، في بيان، إن: "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه".

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات والتي غالباً ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

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وتقف وراء تلك الهجمات، مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران، كان قد حذرها مؤخراً رئيس الوزراء العراقي من الاستمرار بهذا التصعيد وعدم الامتثال إلى سلطة الدولة.

وداهمت قوات الأمن العراقية، السبت، أوكارا وكهوفا تحت الأرض تابعة لتنظيم "داعش" واعتقلت 6 إرهابيين وصادرت معدات للتنظيم الإرهابي وسط البلاد.

وقال الإعلام الأمني، في بيان، إن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، موضحا أنها نفذت عملية نوعية مخططا لها بناء على معلومات استخبارية.