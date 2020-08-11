انت الان تتابع إندونيسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح سينوفاك للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

بدأت إندونيسيا اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية شملت 1620 شخصا للقاح مرشح للوقاية من فيروس كورونا طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن اللقاح سوف تنتجه شركة بيو فارما المملوكة للدولة ابتداء من كانون ثان/يناير 2021 إذا نجحت التجربة.

وقال جوكو في كلمة بمناسبة بدء التجربة: "سوف ننتهي من التجربة في غضون ستة أشهر، ونأمل أن يتم توزيعه (اللقاح) على الفور في أنحاء البلاد في كانون ثان /يناير عندما يتم إنتاجه".

وأفاد جوكو بأن بيو فارما قادرة حاليا على إنتاج 100 مليون جرعة لقاح سنويا، لكن قدرتها سوف تزداد إلى 250 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

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وتسعى إندونيسيا جاهدة لاحتواء تفشي كورونا بعد أن أعادت البلاد فتح اقتصادها في حزيران/يونيو.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 128 ألفا و776 حالة بعد تسجيل 1693 إصابة بين عشية وضحاها، بحسب وزارة الصحة.

وتم تسجيل 59 حالة وفاة إضافية خلال يوم واحد أيضا، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 5824 حالة في إندونيسيا.