شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يختار السيناتور الأفريقية الأصل كامالا هاريس نائبة له والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر أمريكية، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اختار عضوة مجلس الشيوخ من أصول أفريقية كامالا هاريس نائبة له في سباق الانتخابات الرئاسية.



جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة العربية.

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