شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة: رئيس الموساد أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 قالت قناة ريشت الإسرائيلية، إن رئيس الموساد أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين فى قطر، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، منذ قليل.

Advertisements وأضافت قناة 11 الإسرائيلية، أن رئيس الموساد تدخل سابقا في تحويل أموال قطرية لغزة. كما قالت أن الاتصالات ليست الأولى لرئيس الموساد مع مسؤولين قطريين

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