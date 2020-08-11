شكرا لقرائتكم خبر العراق للتحالف الدولي: واصلوا دعمكم لدحر داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا العراق قوات التحالف الدولي إلى الاستمرار بدعم العراق في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح لمواجهة تنظيم داعش.

وأكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، خلال اجتماعه مع نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستريكلاند والوفد المرافق له على أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح، مقدما الشكر للجانب الدولي عن الشراكة في محاربة داعش والقضاء على الإرهاب.

وقال الأعرجي إن علاقة العراق مع المجتمع الدولي مهمة، وإن الحكومة العراقية حريصة على استمرارها، مؤكدا على أهمية وضع جدول زمني لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

ودعا الأعرجي إلى ضرورة أن ينتقل العراق إلى علاقات استراتيجية في مجالات متعددة، وهو يتطلع إلى التعاون الدولي في تفكيك الأزمات بالمنطقة، وإيجاد الحلول غير العسكرية لها، لما له من أثر كبير على الاستقرار وترسيخ السلم في جميع دول المنطقة.