المملكة تنهي تأهيل مركز إنزال سمكي يخدم 8400 أسرة يمنية

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وكان المركز أطلق أعمال إعادة تأهيل المركز الشهر الماضي؛ حيث يستفيد منه أكثر من 8,400 أسرة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين رزقها، كما سيمكنهم من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتهم من المركز بدلا من السفر لمسافات طويلة وتكبد العناء في البحث عن مراكز إنزال أخرى بعيدة.
على صعيد آخر، وزع المركز مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الساحل الغربي أدت إلى تدفق سيول جارفة تسببت في تدمير منازل وتضرر مخيمات النازحين في بعض مديريات محافظة الحديدة.
وجرى أمس توزيع 100 خيمة، و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 متضرر من النازحين في مخيمات بني جابر، والجيشة، والحيمة الواقعة في مديريتي الخوخة والتحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس مشروعا تنفيذيا لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض، فيما سلم المركز أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، بهدف دعم وتحسين قدرات الوزارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية.
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