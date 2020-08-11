شكرا لقرائتكم خبر ترمب يدعو لعقد قمة عالمية لمجموعة السبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه «يميل كثيرا» لعقد قمة مجموعة السبع في وقت ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال خلال مؤتمر صحفي «سنسعى إلى فعل ذلك في سبتمبر، إنهم يرغبون في فعل ذلك، ويمكننا تنفيذه من خلال مؤتمر عبر الفيديو أو من خلال اجتماع».

وتابع «لكنني لدي اقتراح.. لماذا لا نفعل ذلك بعد الانتخابات.. عندما يكون لديك المزيد من الوقت للتفكير في الأمر».