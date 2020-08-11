شكرا لقرائتكم خبر ترمب يدعو لعقد قمة عالمية لمجموعة السبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال مؤتمر صحفي «سنسعى إلى فعل ذلك في سبتمبر، إنهم يرغبون في فعل ذلك، ويمكننا تنفيذه من خلال مؤتمر عبر الفيديو أو من خلال اجتماع».
وتابع «لكنني لدي اقتراح.. لماذا لا نفعل ذلك بعد الانتخابات.. عندما يكون لديك المزيد من الوقت للتفكير في الأمر».
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