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ترمب يدعو لعقد قمة عالمية لمجموعة السبع

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه «يميل كثيرا» لعقد قمة مجموعة السبع في وقت ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال خلال مؤتمر صحفي «سنسعى إلى فعل ذلك في سبتمبر، إنهم يرغبون في فعل ذلك، ويمكننا تنفيذه من خلال مؤتمر عبر الفيديو أو من خلال اجتماع».

وتابع «لكنني لدي اقتراح.. لماذا لا نفعل ذلك بعد الانتخابات.. عندما يكون لديك المزيد من الوقت للتفكير في الأمر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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