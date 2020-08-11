شكرا لقرائتكم خبر 63 مليون ناخب مصري يختارون أول مجلس للشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسيطرالأجواء الصحية الاحترازية على انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي تختتم اليوم، في جميع المدن والمحافظات لانتخاب 200 عضو يمثلون المجلس الذي يقام للمرة الأولى.

وانطلق التصويت في ظل إقبال متوسط أمس، ويستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، حيث تجرى الانتخابات بعد الموافقة على إنشاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية الأخيرة في أبريل 2019، بعدما حدد له القانون عددا من الاختصاصات والمهام.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبار أنه الاستحقاق الدستوري الجديد.

ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية على موقعها الالكتروني عن مدبولي قوله عقب الإدلاء بصوته، إن «هذا الاستحقاق الدستوري يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه».

Advertisements

ويصل عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، ويحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، تعمل تحت إشراف 27 لجنة عامة.

ويشرف على الانتخابات نحو 20 ألف قاض، يساعدهم 120 ألفا من أمناء اللجان، وتم توزيع اللجان الفرعية والعامة على 11,500 مركز انتخابي.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردي، و100 مقعد للقوائم المغلقة، إضافة إلى 100 مقعد بالتعيين.