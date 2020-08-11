400 سجين تطلقهم الحكومة الأفغانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوما بالإفراج المثير للجدل عن 400 من مقاتلي طالبان، وذلك لكي يتم استئناف مفاوضات السلام الأفغانية، وجاء ذلك في بيان أصدره القصر الرئاسي أمس. ويعد الإفراج عن السجناء أهم عقبة تم التغلب عليها قبل بدء مفاوضات السلام، حيث كانت حركة طالبان تضع ذلك كشرط مسبق.

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