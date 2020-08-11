الكويت: لا تفجير داخل حدودنا مع العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مصدر أمني كويتي وقوع تفجير داخل حدود دولة الكويت مع العراق، ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية على موقعها الالكتروني أمس عن المصدر القول إن الكويت لم يقع على حدودها أي تفجير، مضيفا «لا يوجد شيء من هذا القبيل والأوضاع الحدودية لله الحمد مستقرة». وأفادت مصادر صحفية أمس، بوقوع انفجار قرب معبر حدودي بين العراق والكويت، وقالت «إن انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت».وذكرت مصادر أنه تم استهداف مركبات أمريكية.

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