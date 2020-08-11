شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: صافر تهدد بتكرار مأساة بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدت الأمم المتحدة تخوفها من أن تساهم ناقلة النفط «صافر» التي ترسو بالقرب من الحديدة في تكرار مأسأة بيروت، وتؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، وقالت إن الحاجة باتت ملحة لحل التهديد المستمر الذي تشكله الناقلة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن الناقلة قديمة وتحمل أكثر من مليون برميل من النفط، ولم يتم إجراء أي صيانة لها تقريبا منذ عام 2015م، مفيدا بأنه منذ شهرين بدأت مياه البحر تتسرب إلى غرفة المحرك في الناقلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرارها بأكملها و إغراقها وتسرب النفط إلى البحر الأحمر.

وأفاد بأنه طبق إصلاح موقت للناقلة، ولكن من غير الواضح كم من الوقت قد يستمر، مشيرا إلى أن تسرب النفط سيكون كارثيا على البيئة وسيدمر سبل عيش المجتمعات الساحلية في اليمن، ومن المرجح أن يجرف معظم النفط على الساحل الغربي لليمن في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال دوجاريك: في 14 يوليو من الشهر الماضي قدمت الأمم المتحدة طلبا رسميا إلى ميليشيات الحوثي لإجراء تقييم ومهمة إصلاح أولية لناقلة صافر، وما تزال على اتصال بها بشأن هذا الأمر وتحثها على تسريع الإجراءات اللازمة حتى يمكن بدء هذا العمل.