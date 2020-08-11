شكرا لقرائتكم ليست المرة الأولى.. رئيس الموساد يتصل بمسؤولين قطريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت قناة إسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الموساد يوسي كوهين أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين في قطر بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب قناة 11، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يتواصل فيها رئيس الموساد مع المسؤولين القطريين، مشيرة إلى أنه تدخل سابقًا في تحويل الأموال القطرية لغزة.

كما أشارت إلى أن تل أبيب تريد التأكد أكثر من أن الدوحة ستستمر في تحويل الأموال خلال الأشهر المقبلة لللقطاع- أي بعد شهر أغسطس/آب-.

مواصلة دعم حماس

وفي فبراير الماضي، كشف وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد يوسي كوهين وقائدا رفيعا في الجيش إلى قطر ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة "حماس".

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وقال ليبرمان في حديث للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، السبت، إن "رئيس الموساد وقائد القيادة الجنوبية (للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي) قاما قبل أسبوعين بزيارة لقطر بتكليف من نتنياهو، وطلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس"، مضيفا أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل في 30 مارس.

يوسي كوهين

يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي، قاما بزيارة سرية للدوحة فبراير الماضي واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

فيما أكد أن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في ستة أشهر.

كما قال إن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعما ماليا شهريا لحماس بـ 15 مليون دولار.