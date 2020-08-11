بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له

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واشنطن: اختار المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن السناتورة السوداء كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وجاء في تغريدة لبايدن "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

وكان المرشح البالغ 77 عاماً تعهد بعد انتخابات تمهيدية ديموقراطية اتسمت بالتنوّع اختيار امرأة، ستكون أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ومنذ وفاة جورج فلويد اختناقاً بعدما جثى شرطي أبيض على رقبته لنحو ثماني دقائق، تصاعد الضغط عليه لاختيار مرشحة سوداء.

وظهرت كامالا هاريس (55 عامًا) في صدارة التوقعات.

وقد ضاعفت السيرة الذاتية لهذه المرأة المتحدرة من مهاجرين من جامايكا والهند، حظوظها. لكن البعض اعتبر أن ماضيها كمدعية عامة والتدابير التي اتخذتها في حينه، وفق منتقديها، على الأقليات بشكل خاص، قد تعيق قدرتها على الاستحواذ بترشيح بايدن.

وهي أخفقت خلال مشاركتها في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في حصد نتائج جيدة في استطلاعات الرأي بين الناخبين الأميركيين من اصول إفريقية، وهي فئة رئيسة بالنسبة إلى حزبها، قبل أن تنسحب في ديسمبر.

ولم ينس بعض حلفاء بايدن هجومها المفاجئ عليه خلال مناظرة، برغم أنّها تناديه بالصديق.

أكثر أهمية

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وتعدّ لحظة اختيار المرشح إلى منصب نائب الرئيس بالغة الأهمية بالنسبة إلى جو بايدن. وهو حدث كبير تقليدياً في سياق الحملات الرئاسية الأميركية.

وسيكون بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سنا في حال فوزه، وهو ألمح إلى أنّه لن يترشح إلى ولاية ثانية.

بناء على ذلك، اعتبر استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ديفيد باركر أنّ القرار "أكثر أهمية من المعتاد لأن الشخصية التي سيقع الخيار عليها لديها فرصة لتكون مرشحة الديموقراطيين بعد أربع سنوات".

يضاف إلى ذلك أنّ المرشح السبعيني كان أعلن أنّه يريد أحداً "على استعداد ليكون رئيسا منذ اليوم الأول".

ويمضي بايدن غالبية وقته في منزله في ويلمنغتون في ديلاوير بسبب الأزمة الوبائية. وهذا ما يحرمه من اللقاءات الانتخابية ويجعله يقود حملة صامتة ترتد عليه بسخرية من جانب مؤيدي ترمب. ولكنّه يتقدّم على دونالد ترمب في استطلاعات الرأي بسبب كيفية إدارة الأخير لأزمة كوفيد-19.

فرص الفوز

من شأن الاسم الذي سيختاره إلى جانبه في المعركة الانتخابية، أن يزيد فرص فوزه قبيل انعقاد مؤتمر الديموقراطيين (بين 17 و20 أغسطس) والذي سيسميه رسمياً مرشحاً عن الديموقراطيين.

ورغم الأعداد القليلة التي ستشارك في مؤتمري الديموقراطيين والجمهوريين بسبب تفشي الوباء، فإنّ هذين الحدثين سيمثلان منعطفاً في حملة الانتخابات الرئاسية.

وبدءاً من نهاية سبتمبر، ستشرع ست ولايات في التصويت عبر المراسلة. ويرى ديفيد باركر أنّ "نتيجة الانتخابات قد تتحدد في الواقع قبل" الثالث من نوفمبر.