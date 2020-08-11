فُرصة رزق.. الانتخابات تُعيد "كريم" لعمله في عالم الـ "دي جي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مهدي:

تصوير - جلال المسري:

على سيارة نصف نقل يقف "كريم محمد" وسط عدد من السماعات الضخمة، يضبط إيقاع وصوت عدد من الأغاني الوطنية، على بُعد أمتار قليلة من إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة الشيخ زايد، فيما يتوافد عشرات الناخبين على المكان، يتفاعلون أحيانًا مع الأغاني بينما يقف الشاب العشريني مبتسمًا إذ يعتبر مشاركته في الحدث فُرصة رزق خلال فترة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "دي أول مرة أنزل شغل من 4 شهور" كما يؤكد كريم لمصراوي.

منذ 3 سنوات يعمل "كريم" في مهنة "الدي جي" يذهب بعدته وسماعاته في أنحاء محافظة المنوفية حيث يعيش، إذ يتلقى الكثير من الطلبات لحضور الأفراح الشعبية في الشوارع أو داخل القاعات "وكان بيجيلي شغل في أي مناسبة الناس عايزة تفرح فيها" يُشعل الأجواء باختياراته من الأغاني ويحمل البهجة للأهالي ليحصل على أجر مناسب يحميه من شرور الحياة قبل ظهور "كوفيد-19" في مصر في فبراير الماضي.

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بعد تفشي الوباء، ومع قرارات مجلس الوزراء بحظر التجول وتوقف الأنشطة الجماعية مثل الأفراح، اضطر "كريم" إلى المكوث داخل البيت في انتظار انتهاء الأزمة والعودة إلى عمله من جديد لكن "الفيروس" بقى لأشهر طويلة دون وجود علاج أو مصل، لذلك حينما تلقى عرضا من قبل أحد المتقدمين في انتخابات الشيوخ لم يتردد "وافقت طبعًا، فُرصة إن الدنيا تمشي شوية بدل القعدة".

في السادسة صباحًا، نقل "كريم" السماعات والجهاز الخاص بتشغيل الأغاني، فوق سيارة نصف نقل، وانطلق من المنوفية في طريقه إلى مدينة 6 أكتوبر "كله يهون عشان الشغل" يتنقل بين اللجان الانتخابية رفقة عدد من السيارات الأخرى "معايا 11 عربية موجودة في أغلب اللجان" يقول إن الأغاني الوطنية ترسم الابتسامة على وجوه الناخبين "عندي 12 أغنية بشغلهم ورا بعض وبعيد فيهم، كلها أغاني عن مصر" يجلس بجوار سيارته تارة أسفل شجرة من شدة الحر ثم يُعيد تشغيل الأغاني من جديد.

ينوي "كريم" البقاء في منطقة الشيخ زايد داخل شقة رفقة زملائه القادمون من المنوفية "عشان عندنا شغل تاني بكرة من تسعة الصبح" يتابع خلال تواجده أمام اللجان العملية الانتخابية "عرفت عن الموضوع من خلال شغلي، لكن مسمعتش عنه قبل كدا" تلك المرة الأولى له في العمل كـ "دي جي" خلال الانتخابات ويعتقد أنها لن تكون الأخيرة، متمنيًا العودة إلى عمله قريبًا في الأفراح والليالي الملاح.