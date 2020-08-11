مرشح الانتخابات الأمريكية جو بايدن يختار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت
اختار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، مساء الثلاثاء، كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب بحث تم إجراؤه في سرية تامة، حيث ظل معظم مساعدي الحملة والمتبرعين وحتى العديد من أصدقاء بايدن القدامى في بعيدًا عنها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وغرد بايدن على حسابه بموقع تويتر، مساء الثلاثاء، قائلاً: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس حال فوزي بالانتخابات" التي وصفها بأنها "مقاتلة لا تعرف الخوف" وهي نائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وسيقبل بايدن وهاريس ترشيحاتهما رسميًا الأسبوع المقبل خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، والذي سيتم إجراؤه عبر الفيديو من مواقع مختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا.
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