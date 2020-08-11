"الصحفيين": 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين ثلاث شكاوى من أعضاءها المشاركين في تغطية الانتخابات وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان. كانت نقابة الصحفيين قد شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقى وحل اية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية .

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