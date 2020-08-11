إصابة فتاة دهستها دراجة بخارية على طريق دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أصيبت فتاة بكسور وجروح، جراء تعرضها لحادث على طريق مدينة دمياط الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى نقلها إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وكشفت التقارير الطبية الأولية عن تعرض الفتاة لإصابات خطيرة، بعد أن دهستها دراجة بخارية يقودها شاب بسرعة جنونية.
وتلقى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، بلاغًا بوصول "نوران.س" - ١٦ عامًا، إلى المستشفى الجامعي، وجرى احتجاز الشاب والدراجة، وحرر بذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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