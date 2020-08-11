إرتفاع حصيلة قتلى إنفجار مرفأ بيروت إلى 171 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى إنفجار بيروت إرتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن خلال إجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ريك برينن إن حوالي 1500 جريح بحاجة لعلاجات دقيقة خاصة، علما وأن 120 جريحا لا يزالون في العناية الفائقة.

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وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في لبنان أن حصيلة إنفجار مرفأ بيروت بلغ 158 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، مشيرا إلى أن عدد المفقودين بلغ 21 شخصا.

المصدر: وكالات