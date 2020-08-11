"سبوتنيك 5" أوّل لقاحٍ في العالم تطلقه روسيا ضدّ فيروس "كورونا"

أطلقت الشركة الروسية المنتجة إسم "سبوتنيك V" على اللقاح ضد كورونا الذي تم تسجيله اليوم الثلاثاء. وتم إختيار هذا الإسم نظرا لما يحمله من رمزية لأن أول قمر صناعي روسي حمل إسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957.

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