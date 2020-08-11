لبنان..تسجل 7 حالات وفاة و أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن لبنان يوم الثلاثاء أنه سجل رقما قياسيا يوميا لإصابات كوفيد-19 بلغ أكثر من 300 حالة إصابة وسبع وفيات بالفيروس، في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة محدثا ارتباكا في المستشفيات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغت الإصابات بمرض كوفيد-19 في البلاد 7121 حالة و78 وفاة حتى الآن منذ فبراير شباط. وحتى قبل وقوع الانفجار كانت هناك زيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة.

ولقي ما لا يقل عن 171 شخصا حتفهم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب، كما أصيب فيه نحو ستة

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آلاف وتسبب في إلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من العاصمة مخلفا وراءه ما يقرب من 300 ألف شخص دون مسكن. واكتظت المستشفيات بالمصابين، وهي التي لحقت بها أضرار وإصابات بين أطقمها جراء الانفجار أيضا.

وقال طارق جاراسيفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بجنيف إن نزوح الكثيرين عن منازلهم يشكل خطرا بتسريع وتيرة تفشي وباء كوفيد-19.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية في السابع من أغسطس آب طلبا بجمع 15 مليون دولار لتغطية الاحتياجات

الصحية الطارئة في لبنان، حيث يعاني قطاع الرعاية الصحية بالفعل من نقص في الإمدادات الطبية والدواء جراء أزمة اقتصادية حادة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشر في 10 أغسطس آب ”أدى الوضع الطارئ في بيروت لتخفيف العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كوفيد-19، ما يزيد من احتمالية وقوع معدلات أعلى من انتقال العدوى ومن ثم تسجيل عدد كبير من الإصابات خلال الأسابيع المقبلة“.

وذكر المكتب أن ما لا يقل عن 15 منشأة طبية، من بينها ثلاثة مستشفيات كبرى، تعرضت لأضرار هيكلية جزئية أو جسيمة جراء الانفجار. وأظهر تقييم أجري على 55 مركزا للرعاية الصحية الأولية في بيروت أن 47 في المئة فقط منها لا يزال بإمكانه تقديم خدمات اعتيادية كاملة.