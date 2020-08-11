البرلمان البيلاروسي يُدين الاحتجاجات ويعتبرها محاولات لزعزعة الاستقرار

أدان البرلمان البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات في العاصمة مينسك، ووصفها بأنها محاولات لزعزعة استقرار البلاد وتقسيم المجتمع.
وقال البرلمان، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا يمكن للشباب البيلاروسي أن يصبح رهينة سياسية لرغبة
وذكر البرلمان في بيلاروسيا أن إجراءات وكالات إنفاذ القانون كانت مناسبة للأعمال الاستفزازية للمشاركين في التجمعات غير المصرحبها.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في العاصمة البيلاروسية مينسك وعدد من المدن الأخرى في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد.
وأشارت النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية المركزية إلى فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بمنصب رئيس البلاد بعد حصوله على نسبة 80% من أصوات الناخبين.
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