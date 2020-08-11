سوريا.. وفاة و 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد

الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1327 وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن 21 حالة

من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) إلى 385.

كما أفاد بيان بوفاة مصاب واحد، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 53 حالة.