منذ أكثر من عقد.. بريطانيا تُسجل أسرع انخفاض في معدل التوظيف

سجلت المملكة المتحدة أسرع انخفاض في معدل التوظيف منذ أكثر من عقد، حيث فقد 220 ألف شخص وظيفته بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني - وفقًا لما نقلته صحيفة (إندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء، أنه تم شطب 730 ألف شخص من رواتب الشركات منذ أن تسببت جائحة كورونا في إغلاق كامل للدولةفي مارس الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الحقيقي للعمالة في المملكة المتحدة ربما يكون غير واضح بسبب مخطط الحكومة بإعطاء إجازة للعاملين، ويخشى الكثير فقدان وظائفهم عند انتهاء المخطط الحكومي في أكتوبر القادم، في الوقت الذي يظل الطلب فيه على العمالة منخفضًا.
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