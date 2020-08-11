السفير الأمريكي بالجزائر يُشيد بتطور العلاقات بين البلدين

أشاد السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، مشيرًا إلى تنويع التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة والثقافة والتعليم.

قال ديروشر في تصريح اليوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالجزائر، إنه كانت هناك نتائج إيجابية لمختلف الزيارات التي قام بها عدد من المسئولين الأمريكيين إلى الجزائر وللحوار الاستراتيجي الذي عقده البلدان خلال السنة الماضية، وإعادة بعث نشاط الغرفة الأمريكية للتجارة واستقرار عدة شركات

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أمريكية بالجزائر ناشطة في مجالات المحروقات والصحة والزراعة وغيرها.

ونوّه بالتعاون الثنائي في مجال محاربة وباء فيروس كورونا بين البلدين، مثمنًا قيام السلطات الجزائرية بتسفير مواطنين أمريكيين إلى بلدهم، كما أعلن عن دعم واشنطن لمختلف جهود الجزائر للتصدي للوباء من خلال منحها 4 ملايين دولار عبر منظمات أممية.

وأوضح أن الجامعات الأمريكية تستقبل سنويا

200 طالب جزائري في إطار تطوير العلاقات في مجال التعليم والبحث العلمي، معلنا أن واشنطن تتفاوض مع السلطات الجزائرية لاستقبال عدد أكبر من الطلبة الجزائريين، لافتًا إلى أن عدد الطلبة الجزائريين في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي بحوالي 12%.

ووصف السفير الأمريكي تجربته الدبلوماسية في الجزائر بالمثمرة والمفيدة، معربًا عن امتنانه وشكره للشعب الجزائري الذي أظهر له خلال سنوات عمله وعبر 22 ولاية زارها حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشاد بالتجاوب الذي لمسه خلال استقباله من جانب مختلف المسئولين وممثلي المجتمع المدني.