50 شركة أمريكية تلجأ إلى القضاء لوقف قرار ترامب تعليق إصدار التأشيرات للعمال الأجانب



رفعت شركات أمريكية عملاقة في مجال التكنولوجيا، من بينها أمازون وآبل ومايكروسوفت وفيسبوك، مذكرة قضائية للمحكمة الفيدرالية الأمريكية، أكدت خلالها أن منع إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد.



ورُفعت المذكرة للمحكمة دعما لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترامب، في يونيو/حزيران الماضي، وقف إصدار تأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب، بما في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا.



وقالت المذكرة، التي دعمتها أكثر من 50 شركة ومنظمة تكنولوجية إن "تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات العمال غير المهاجرين، والذي يفترض أنه يهدف إلى حماية العمال الأمريكيين، يضر في الواقع بهؤلاء العمال وأصحاب العمل والاقتصاد".



وأشارت المذكرة إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية "توجه رسالة تخالف القيم الأمريكية وتحول دون أن يأتي الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة"، مضيفة أن قرار ترامب "لا يضمن" ألا تضطر الشركات إلى نقل الوظائف إلى خارج البلاد، كما أنه من شأنه أن يدفع المنافسين في مجال التكنولوجيا في كندا والصين والهند ودول أخرى "لانتهاز الفرصة" لجذب العمال الماهرين الذين لا ترغب بهم الولايات المتحدة.



وكان ترامب قد أعلن تجميد معظم تأشيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام، ما أسفر عن تعليق عدد من تأشيرات غير المهاجرين، من بينها تأشيرات "إتش- وان بي" التي تعتمد عليها الكثير من شركات التكنولوجيا لجلب المهارات من الخارج.