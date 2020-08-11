كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: اتفاق التجارة الأمريكي الصيني "على ما يرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيت الأبيض أن الصين لا تزال تشتري بضائع أمريكية وخاصة السلع الأساسية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في يناير الماضي.

وجاء هذا التأكيد عل لسان المستشار الاقتصادي للرئاسة الأمريكية، لاري كودلو، في سياق إجابته على سؤال من الصحفيين حول إمكانية نسف الاتفاق التجاري المعمول به في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بسبب هونغ كونغ وقضايا أخرى.

وأضاف: "المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة.. وهو على ما يرام في الوقت الحالي".