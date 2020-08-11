لبنانيون يتجمعون أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة الكيميائيات

تجمع لبنانيون أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة المواد الكيميائية من "كفردبيان" إلى المعمل وعدم إتلافها.

وقال رئيس بلدية كفردبيان: "عودة نقل المواد الكيميائية الخطرة إلى الزوق مسؤولية مشتركة وإبقائها في جرود عيون السيمان يزيد من الأمراض السرطانية"، حسبما ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية.

وأضاف: "ندعو الدولة أن تتلف هذه المواد بشكل صحي أو تخزينها بشكل لا يشكل ضررا".

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنه "بعد رفض بلدية كفردبيان أن تتلف المواد المخزنة في معمل الزوق الحراري في أراضيها، اعتصم الأهالي في زوق مصبح أمام المعمل رفضا لإعادة هذه المواد من الهيدروجين التي تهدد حياة المواطنين".

