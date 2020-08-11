كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "معلومات الطاقة" الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن هبوطا قدره 8.11 مليون برميل يوميا مقارنة بـ2019.

وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 30 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن زيادة قدرها 7.02 مليون برميل يوميا عن العام السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا.

وهذا الهبوط أكثر حدة من تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا.

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وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في الولايات المتحدة إلى 166 ألفا و295.

وأظهرت معطيات موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس في العالم، أن عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 5 ملايين و254 ألفا و561.

وأكدت المعطيات ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و717 ألفا، مشيرا إلى أن عدد الذين خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس تجاوز حاجز الـ 66 مليونا و190 ألفا.

وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة بعدد الإصابات مسجلة 574 ألفا و240 إصابة، ثم فلوريدا بـ 536 ألفًا و961، ثم تكساس بـ 518 ألفا و704.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والمكسيك، وفي الإصابات البرازيل والهند.