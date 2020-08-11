كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 72 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1327.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن 21 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) إلى 385، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

كما أفاد بيان بوفاة مصاب واحد، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 53 حالة.