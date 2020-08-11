كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 7 وفيات و309 إصابة بكورونا خلال في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت أكبر حصيلة وفيات وإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت الصحة اللبنانية بأنها وثقت 7 وفيات و309 إصابات بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 7121 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 حالة وفاة.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 306 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.
وأوضحت الوزارة أنها أجرت 5982 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1518 فحصا في المطار.