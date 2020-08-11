ثم اختيار إقليم الأندلس لتعويض رالي المغرب، الذي ألغيت نسخته للسنة الجارية بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” في انتظار استئناف منافساته خلال النسخة المقبلة لسنة 2021.
وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن الرالي الذي يعتبر محطة إعدادية لرالي داكار ستحتضنه الأراضي الأندلسية خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 أكتوبر المقبل.
وشدد المصدر ذاته على كون رالي الأندلس سيتضمن 4 مراحل مسافة كل مرحلة قرابة 300 كلم تشمل سباق الدراجات النارية والسيارات، مبرزا في السياق ذاته أن المتسابقين الذي سبق لهم تسجيل أسمائهم للمشاركة في رالي المغرب يمكنهم التسجيل في رالي الأندلس.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التداعيات السلبية لانتشار “كورونا”.. رالي الأندلس “يعوض” رالي المغرب 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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