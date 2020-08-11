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على إثر تزايد عدد الإصابات المحلية المؤكدة بفيروس كورونا، قررت السلطات المحلية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، إغلاق منطقة “مشروع الحسن الثاني” .
وأغلقت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، المنافذ الطرقية في المنطقة بالحواجز الحديدية، مع تشديد المراقبة الأمنية للحد من تنقلات المواطنين، في وقت تقوم السلطات المعنية بحصر المخالفين لحالات الإصابة المسجلة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء اليوم، أن جهة البيضاء سطات قد سجلت أكبر حصيلة اليوم لحالات الإصابة، حيث تأكدت بها 391 حالة، منها 312 حالة بمدينة الدار البيضاء وحدها.
كما سجلت الجهة 4 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة بها إلى 38 حالة، منها 36 حالة تحت التنفس الإصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تزايد إصابات كورونا في المنطقة.. سلطات الحي المحمدي تغلق منطقة مشروع الحسن الثاني – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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