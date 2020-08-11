“حصيلة كورونا الجديدة” تمس كل جهات المملكة.. والبيضاء سطات في المقدمة -تفاصيل التوزيع

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة انتشار وباء كورونا بين مختلف جهات المملكة، والتي بلغ مجموعها 1132 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة بن كل جهات المملكة، وفي مقدمتها الدار البيضاء سطات، والتي سجلت 391 حالة، منها 312 بالبيضاء، 22 بمديونة، 20 بالمحمدية، 17 بالجديدة، 9 ببنسليمان، 7 بسطات، و4 حالات بالنواصر.

كمسا سجلت مراكش آسفي 195 حالة، منها 147 مراكش، 27 بالحوز، 12 حالة بقلعة السراغنة، 7 بشيشاوة، حالة بآسفي وحالة بالصويرة.

وبفاس مكناس سجلت 163 حالة، منها 70 بفاس، 30 تازة، 28 بمكناس، 17 بولمان 13 بالحاجب، 5 بصفرو.

أما بطنجة تطوان الحسيمة فسجلت 140 حالة، منها 79 بطنجة، 41 بتطوان، 10 بالعرائش، 9 بالحسيمة، وحالة بالمضيق الفنيدق.

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وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت 63 حالة، منها 23 بتمارة، 13 بسلا، 10 القنيطرة، 9 الرباط، 5 سيدي سليما، 2 بسيدي قاسم، وحالة بالخميسات.

أما بدرعة تافيلات 52 حالة ، منها 28 بورزازات، 8 بالراشيدية، 7 بزاكورة، 6 بميدلت، 3 بتنغير. فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة، 50 حالة، 30 ببنمي ملال، 15 بأزيلال، و5 بخريبكة،

وفي سوس ماسة سجلت 45 حالة، منها 27 بأكادير، 6 بإنزكان، 6 بشتوكة أيت باها، 4 بتنزنيت ، 3 بتارودانت، فيما سجلت جهة الشرق 19 حالة، منها 6 بالدرويوش، 5 بوجدة، 3 ببركان، و2 بجرادة و2 بالناضور، وحالة واحدة بتاوريرت.

وفي الأقاليم الجنوبية، سلجت 10 حالات بالداخلة، و2 حالات بكلميم، وحالة واحدة بكل من طانطان والعيون.