الرجاء “يواجه” الحسنية وعينه على استعادة الصدارة

يونس مردوخ
يواجه فريق الرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، مضيفه نادي حسنية أكادير وعينه على الصدارة التي فقدها أمس الاثنين لصالح غريمه التقليدي بعد فوز نادي الوداد الرياضي على نادي أولمبيك خريبكة.
ويدخل أبناء السلامي اليوم لملعب أدرار وعينهم على الفوز الذي غاب عن نادي الرجاء في ملعب الحسنية منذ سنة 2009، في وقت يبحث أبناء سوس على مواصلة النتائج الايجابية في ملعبهم.
يشار إلى أن المباراة ستجرى مساء اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة على أرضية ملعب أدرار.
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