إسبانيا “تسلم” شرطة جبل طارق مغربيا متهما بسرقة أزيد من مليار ونصف سنتيم من مخزن للتبغ

سلمت السلطات الاسبانية مواطنا مغربيا، يبلغ من العمر 34 سنة، إلى شرطة جبل طارق بعد توقيفه بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها المحكمة العليا لجبل طارق بعد عملية بحث استمرت لمدة طويلة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، استنادا إلى خدمة معلومات جبل طارق، أن المغربي الموقوف متهم بسرقة مبلغ مالي من مستودع للتبغ قيمته مليار ونصف سنتيم شهر يونيو من سنة 2017.

وشددت المصادر ذاتها على أن اعتقال المتهم المغربي جاء عقب اعتقالات سابقة لثلاثة أشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في السرقة، مبرزة في السياق ذاته أنه سيخضع للتحقيق لتقديم دفوعاته بخصوص تهمة السرقة التي يتابع من أجلها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم المغربي صدرت في حقه مذكرة بحث دولية سنة 2018 وثم اعتقاله وبقي في الأراضي الاسبانية قيد التحقيق، ليتم الإفراج عنه بكفالة قبل أن يتقرر تسليمه لشرطة جبل طارق.